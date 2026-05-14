Москва14 мая Вести.Ростовская атомная электростанция, расположенная в 13,5 километра от Волгодонска, подвергшегося ночной атаке беспилотников ВСУ, работает в штатном режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.

Энергоблоки №2, 3 и 4 находятся в сети и работают на мощности согласно графику диспетчерской нагрузки.

Энергоблок №1 в настоящее время на планово-предупредительном ремонте.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Волгодонске силами ПВО был уничтожен беспилотник. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.