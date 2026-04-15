RT: на Камчатке до сих пор откапывают из-под снега авто, которые замело в январе

Москва15 апр Вести.На Камчатке автовладельцы до сих пор откапывают из-под снега свои машины, которые замело в середине зимы, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Январские циклоны принесли на Камчатку снегопады, которые стали мощнейшими за последние 60 лет. Только за первую половину января количество осадков превысило месячную норму в 1,5 раза. В некоторых районах снежный покров достигал почти трех метров, местами сугробы доходили до вторых этажей зданий.

По информации Камчатгидромета, подобные циклоны наблюдались на Камчатке в начале 70-х годов прошлого века.