Москва15 апрВести.На Камчатке автовладельцы до сих пор откапывают из-под снега свои машины, которые замело в середине зимы, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Январские циклоны принесли на Камчатку снегопады, которые стали мощнейшими за последние 60 лет. Только за первую половину января количество осадков превысило месячную норму в 1,5 раза. В некоторых районах снежный покров достигал почти трех метров, местами сугробы доходили до вторых этажей зданий.
По информации Камчатгидромета, подобные циклоны наблюдались на Камчатке в начале 70-х годов прошлого века.