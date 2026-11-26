RT: нидерландский фонд выделял гранты российской оппозиции и украинским СМИ RT: российская оппозиция и украинские СМИ получали деньги из фонда в Нидерландах

Москва26 ноя Вести.Нидерландский фонд European Journalism Centre (EJC) на протяжении нескольких лет выделял гранты российским оппозиционным изданиям и YouTube-каналам, а также украинским СМИ, сообщает RT.

Средства предназначались для компенсации потерь от отключения монетизации на видеохостинге. Как выяснило издание из опубликованной внутренней переписки сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), инициатива исходила от Совета национальной безопасности США.

Согласно документам, среди получателей "компенсационных грантов" оказалось около десятка русскоязычных оппозиционных СМИ, признанных в России иностранными агентами. В их числе телеканал "Дождь", издания "Проект", "Важные истории" (все три организации признаны иностранными агентами в РФ) и "Медуза" (признано иноагентом и включено в перечень нежелательных иностранных организаций), а также канал "команды Навального". Также поддержку из того же фонда, как утверждает RT, получали порядка 50 украинских изданий.

Из переписки следует, что представители СНБ США были обеспокоены потерей доходов от рекламы у значимых для Вашингтона изданий-иноагентов после отключения монетизации YouTube. Чиновник Совета провел ряд созвонов и вел длительную переписку с представителями видеохостинга, упоминая российские СМИ. В результате стороны договорились о схеме: Google для формального обхода собственных ограничений жертвовал средства фонду EJC, а тот напрямую оплачивал счета СМИ-иноагентов (в переписке их называют "российскими независимыми изданиями").

Точные суммы поддержки не раскрываются, однако, по данным RT, среднегодовой бюджет всего фонда составляет около €5 млн, а каждое издание в среднем получает €20–30 тыс. в год на команду.

В опубликованной переписке приводится цитата Роба Бершински, работавшего в Совете национальной безопасности.

Вчера я провел повторный звонок с Джошем Блуменфельдом из YouTube по вопросу их политики демонетизации российских аккаунтов и запрета на показ рекламы в России. Джош передал, что в течение некоторого времени Google/YouTube финансировал украинские СМИ через Европейский центр журналистики (European Journalism Centre, EJC). EJC, в свою очередь, предоставляет гранты медиа для восполнения их доходов следует из сообщения

Кроме того, из переписки USAID и СНБ стало известно, что "политический директор" ФБК (признан в России экстремистской и террористической организацией, его деятельность запрещена) Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) лично обращался к сотруднику YouTube Джошу Блуменфельду с просьбой восстановить монетизацию канала. Свою просьбу он мотивировал финансовыми потерями и пользой для аудитории: якобы отсутствие возможности размещать рекламу в России подрывает способность "команды Навального" привлекать новых российских зрителей.