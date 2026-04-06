Москва6 апр Вести.Стратегические конкуренты Соединенных Штатов планомерно работали над подрывом однополярного мирового порядка. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в статье на платформе Substack​​​.

По мнению госсекретаря, это происходило на фоне того, что американские политики допустили деградацию дипломатической службы США.

Госсекретарь также указал, что в течение последних лет национальные интересы США пострадали от влияния неподотчетных международных структур.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что ряд конфликтов по всему миру доказывает необходимость двигаться в сторону многополярного мироустройства.