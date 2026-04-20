Рябков: РФ надеется, что передача компонентов ЯО Украине пресечена на корню

Москва20 апр Вести.Россия надеется, что Украине не оставили шансов овладеть компонентами ядерного оружия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на заседании международного клуба "Триалог".

Дипломат назвал планы Лондона и Парижа тайно передать Киеву компоненты ядерных вооружений безрассудными и совершенно неприемлемыми, передает агентство ТАСС.

Если Британия и Франция пойдут на подобный шаг, то создадут критическую угрозу не только безопасности России, но и режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнул он.

Мы надеемся, что раскрытие данной информации нашими соответствующими ведомствами позволило остановить это опасное предприятие на ранней стадии и, как говорится, решительно пресечь его на корню сказал Рябков

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания работают над предоставлением киевскому режиму ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявление спецслужбы, отмечал, что враг перестал брезговать чем-либо, но понимает, к каким последствиям может привести применение ядерного оружия.