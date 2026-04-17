Рядовой, задержанный в самоволке, убил конвоира в Санкт-Петербурге Рядовой, самовольно оставивший часть, убил задержавшего конвоира в Петербурге

Москва17 апр Вести.Военнослужащий в звании рядового задержан по делу об убийстве конвоира в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации в мессенджере MAX.

Около 17.40 в среду, 15 апреля, в Петрозаводске группа розыска войсковой части задержала рядового, который самовольно оставил часть.

При конвоировании задержанного в расположение части, 16 апреля 2026 года около 20 часов в городе Санкт-Петербурге он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части – серию ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия отметили в пресс-службе

Молодой человек попытался скрыться с места преступления, но был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Ведется следствие, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.