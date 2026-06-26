Москва26 июнВести.В Тосненском районе Ленинградской области первые образцы роботов вышли на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Дрозденко.
В планах распространить роботов по области.
Мы первыми в России начали борьбу с борщевиком, добились признания его сорняком, первыми ввели штрафы и теперь используем беспилотники, чтобы защитить людей от ожоговотмечается в сообщении
К собственникам территорий в этом году подключились дорожники, УК, ресурсники, энергетики, газовщики и РЖД.