Первые роботы вышли на борьбу с борщевиком в Ленобласти

С борщевиком в Ленобласти вышли бороться роботы Первые роботы вышли на борьбу с борщевиком в Ленобласти

Москва26 июн Вести.В Тосненском районе Ленинградской области первые образцы роботов вышли на борьбу с борщевиком. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Дрозденко.

В планах распространить роботов по области.

Мы первыми в России начали борьбу с борщевиком, добились признания его сорняком, первыми ввели штрафы и теперь используем беспилотники, чтобы защитить людей от ожогов отмечается в сообщении

К собственникам территорий в этом году подключились дорожники, УК, ресурсники, энергетики, газовщики и РЖД.