С начала операции Израиля в Ливане погибли 1461 человек

Москва5 апр Вести.Общее число погибших с начала операции Израиля в Ливане превысило 1461 человек. Об этом заявили в Минздраве страны.

Уточняется, что за сутки 5 апреля погибли 39 человек, ранено – 136.

Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта превысило 1461, раненых - 4430 отмечается в сводке, опубликованной в социальной сети X

В ведомстве подчеркнули, что среди жертв авиаударов - 1235 мужчин, 129 детей и 97 женщин

4 апреля сообщалось, что в результате израильских атак в Ливане погибли 1422 человека.