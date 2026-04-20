Более 250 человек эвакуировали из снежного плена на трассе в Забайкалье

Москва20 апр Вести.Сотрудники МЧС эвакуировали более 250 человек, в том числе 28 детей, застрявших на трассе Чита – Забайкальск в Забайкальском крае из-за сильной метели. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Так, спасатели с помощью техники вытягивают автомобили из кюветов, эвакуируют людей в пункты временного размещения. Всего от МЧС в ликвидации последствий затора задействованы 56 человек и 13 единиц техники.

В пять пунктов временного размещения эвакуированы 253 человека, в том числе 28 детей. Работы на месте продолжатся до стабилизации обстановки сказано в сообщении

В МЧС добавили, что на участке федеральной трассы А-350 Чита – Забайкальск движение легковых автомобилей осуществляется с ограничениями – с 285-го по 291-й километр организовано реверсивное движение.

Ведомство призвало граждан воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий.

Днем 19 апреля и ночью 20 апреля в Забайкалье было объявлено экстренное предупреждение из-за сильно снега и гололедно-изморозевых отложений.