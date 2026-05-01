Москва1 маяВести.Прокуратура потребовала заблокировать интернет-страницы, содержащие информацию о незаконной продаже огнестрельного оружия, сообщает надзорное ведомство Ивановской области.
Две страницы, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже боевого огнестрельного оружия без лицензии, были выявлены в ходе мониторинга информации в сети интернет.
Прокуратурой направлены в суд иски о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. … Заявленные требования удовлетвореныговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
В прокуратуре Ивановской области подчеркнули, что доступ к этим сайтам был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с содержанием страниц и скопировать размещенную там информацию мог любой пользователь.