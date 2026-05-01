В Ивановской области заблокировали сайты с предложениями о продаже оружия

Сайты с объявлениями о продаже оружия заблокированы в Ивановской области В Ивановской области заблокировали сайты с предложениями о продаже оружия

Москва1 мая Вести.Прокуратура потребовала заблокировать интернет-страницы, содержащие информацию о незаконной продаже огнестрельного оружия, сообщает надзорное ведомство Ивановской области.

Две страницы, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже боевого огнестрельного оружия без лицензии, были выявлены в ходе мониторинга информации в сети интернет.

Прокуратурой направлены в суд иски о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. … Заявленные требования удовлетворены говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

В прокуратуре Ивановской области подчеркнули, что доступ к этим сайтам был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с содержанием страниц и скопировать размещенную там информацию мог любой пользователь.