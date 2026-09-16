Сахалинец пойдет под суд за хранение наркотиков Житель Сахалина предстанет перед судом за хранение 0,91 г смеси мефедрона

Москва16 сен Вести.Житель села Леонидово Поронайского района 35 лет предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Как установили сотрудники полиции, мужчина заказал мефедрон через бота в одном из мессенджеров. После оплаты он получил координаты закладки, забрал наркотик в ночь на 28 ноября 2025 года и вернулся домой, где употребил часть вещества.

31 января 2026 года, когда обвиняемый находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля, управляемого его сыном, на проспекте Мира в Южно-Сахалинске транспортное средство было остановлено сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов. Во время разговора с инспектором ДПС мужчина стал странно себя вести. Было принято решение в присутствии двух понятых произвести личный досмотр гражданина. В левом наружном кармане куртки полицейские обнаружили полимерный пакет, содержащий смесь мефедрона (4-метилметкатинона) массой не менее 0,91 грамма, что, согласно заключению эксперта, относится к значительному размеру написали в пресс-службе

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.