Москва16 сенВести.Житель села Леонидово Поронайского района 35 лет предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Как установили сотрудники полиции, мужчина заказал мефедрон через бота в одном из мессенджеров. После оплаты он получил координаты закладки, забрал наркотик в ночь на 28 ноября 2025 года и вернулся домой, где употребил часть вещества.
31 января 2026 года, когда обвиняемый находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля, управляемого его сыном, на проспекте Мира в Южно-Сахалинске транспортное средство было остановлено сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов. Во время разговора с инспектором ДПС мужчина стал странно себя вести. Было принято решение в присутствии двух понятых произвести личный досмотр гражданина. В левом наружном кармане куртки полицейские обнаружили полимерный пакет, содержащий смесь мефедрона (4-метилметкатинона) массой не менее 0,91 грамма, что, согласно заключению эксперта, относится к значительному размерунаписали в пресс-службе
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.