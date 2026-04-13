Савельев: с Ближнего Востока вывезены в основном местные россияне, а не туристы

Москва13 апр Вести.Большинство вывезенных с Ближнего Востока россиян — не туристы, а те, кто там живет или временно пребывает, сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

В целях обеспечения безопасности пассажиров Минтранс и Росавиация до 17 апреля приостановили авиасообщение с Израилем и Ираном до нормализации обстановки.

Мы оттуда вывезли 57 тысяч наших россиян сюда, в Россию. Это больше, чем просто туристическая группа. Туристическая группа была около 23 тысяч. Но очень много россиян, которые там находятся, временно пребывают, живут, они тоже решили вернуться сообщил Савельев

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что туроператоры обязаны возвращать туристам средства за туры в страны Ближнего Востока в полном объеме.

Ближневосточный конфликт также значительно повлиял на "Аэрофлот".