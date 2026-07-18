Москва18 июлВести.Силы ПВО Министерства обороны РФ за ночь ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Прошедшей ночью шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нетнаписал глава области
По его словам, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Миляев напомнил жителям правила безопасности и призвал их соблюдать.