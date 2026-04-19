Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Курской области

Москва19 апр Вести.Шесть человек, трое из которых несовершеннолетние госпитализированы с травмами в результате ДТП, сообщила пресс-служба УМВД по Курской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, около 19.40 на 64 км трассы Курск-Льгов – Рыльск. Там столкнулись автомобили Toyota RAV4, за рулем которого была женщина 1972 года рождения, и ВАЗ-21099 под управлением водителя 2008 года рождения.

В результате … девочка … 2012 года рождения - [пассажир] автомобиля Toyota RAV4, а также пассажир автомобиля Toyota - парень 2008 года рождения, пассажиры — два несовершеннолетних - 2010 года рождения - автомобиля ВАЗ-21099, а также два парня 2005 и 2007 годов рождения получили травмы и были госпитализированы написали в сообщении

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.