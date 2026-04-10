Москва10 апр Вести.Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал об одном из обещаний, которое прозвучало на закрытой встрече крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным.

Отвечая на вопросы журналистов, Шохин рассказал, что один из ведущих отечественных предпринимателей тогда заявил о намерении перечислить в федеральный бюджет добровольный взнос.

Достаточно много. Неожиданно много для многих сказал Шохин

Мероприятие прошло 26 марта на полях съезда РСПП. По его итогам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что один из предпринимателей на семейном совете действительно принял решение выделить государству "очень крупную" сумму. Причиной предприниматель назвал чувство долга из-за господдержки в начале его пути.