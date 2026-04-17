Москва17 апрВести.Минимум пять детей пострадали из-за искусственного тумана во время просмотра шоу в одном из культурных центров в московском районе Южное Бутово, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером 17 апреля в культурном центре на бульваре Адмирала Ушакова.
Во время шоу пустили искусственный туман. Едкий дым заполонил комнату, а дети начали задыхаться.сказано в сообщении
По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась как минимум пятерым детям. Врачей вызвали родители.