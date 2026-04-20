Москва20 апрВести.Минимум один человек погиб в результате ДТП, произошедшего вечером 20 апреля на Садовом кольце в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.
Серьезная авария на Садовом кольце в Москве. Предварительно, BMW без номеров протаранило несколько автомобилей и электровелосипед. Минимум один человек погиботметили в источнике
Там также уточнили, что авария произошла около 23.20 на Садовой-Черногрязской улице. По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами, а также сбил мужчину на электровелосипеде.
По данным источника, на месте происшествия работают экстренные службы, движение по Садовому кольцу перекрыто.
Официальной информации по данному инциденту не поступало.