SHOT: минимум один человек погиб в аварии в Москве

Москва20 апр Вести.Минимум один человек погиб в результате ДТП, произошедшего вечером 20 апреля на Садовом кольце в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.

Серьезная авария на Садовом кольце в Москве. Предварительно, BMW без номеров протаранило несколько автомобилей и электровелосипед. Минимум один человек погиб отметили в источнике

Там также уточнили, что авария произошла около 23.20 на Садовой-Черногрязской улице. По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами, а также сбил мужчину на электровелосипеде.

По данным источника, на месте происшествия работают экстренные службы, движение по Садовому кольцу перекрыто.

Официальной информации по данному инциденту не поступало.