Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Сочи Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Сочи

Москва5 мая Вести.В Сочи работает система противовоздушной обороны (ПВО), идет отражение атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.

Работает система ПВО… Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб написал он в своем канале в мессенджере MAX

Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Нельзя выходить на улицу рядом с береговой линией, необходимо оставаться в глухом помещении без остекления.