Москва5 маяВести.В Сочи работает система противовоздушной обороны (ПВО), идет отражение атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.

Работает система ПВО… Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб

написал он в своем канале в мессенджере MAX

Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Нельзя выходить на улицу рядом с береговой линией, необходимо оставаться в глухом помещении без остекления.