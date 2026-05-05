Москва5 маяВести.В Сочи работает система противовоздушной обороны (ПВО), идет отражение атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.
Работает система ПВО… Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штабнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Нельзя выходить на улицу рядом с береговой линией, необходимо оставаться в глухом помещении без остекления.