Москва15 маяВести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 15 мая сбили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, об этом сообщил в личном канале МАХ мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, число ликвидированных дронов с начала суток достигло четырех.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Ранее Собянин сообщал о том, что на подлетах к Москве ликвидированы три дрона.