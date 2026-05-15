Собянин: сбит еще один летевший на Москву беспилотный аппарат

Москва15 мая Вести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 15 мая сбили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, об этом сообщил в личном канале МАХ мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, число ликвидированных дронов с начала суток достигло четырех.

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву написал градоначальник

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее Собянин сообщал о том, что на подлетах к Москве ликвидированы три дрона.