Москва5 апр Вести.В воскресенье, 5 апреля, в Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили четвертую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив 7 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Сбито 7 воздушных целей над морем и над разными районами города проинформировал он в своем Telegram-канале

Согласно предварительным данным, которые привел глава Севастополя, никто из людей не пострадал. В то же время зафиксированы повреждения двух жилых домов после падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, фрагменты одного из дронов упали в парке Свято-Георгиевского монастыря.