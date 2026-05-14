Москва14 маяВести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала подать в суд на издание Euronews за распространение фейков.
В своем Telegram-канале она опровергла видео, сгенерированное нейросетью, на котором она якобы призвала Россию к защите русского населения в Армении. Видео разместили у себя издания Euronews и Newsweek. После обращения Симоньян к новостным ресурсам Newsweek только добавил приписку с "утверждением RT", а Euronews и вовсе не стал ничего менять.
А на Евроньюс я, пожалуй, подам в суд. Ибо нечанаписала Симоньян в своем Telegram-канале
Главред RT призвала читателям и редакциям тщательно перепроверять источники подобных новостей.