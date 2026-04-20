В Уфе начата проверка по факту отравления матери с детьми угарным газом

СК проверит обстоятельства отравления семьи с детьми угарным газом

Москва20 апр Вести.В Уфе СК организовал процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего трое человек получили отравление угарным газом. Двое из пострадавших являются несовершеннолетними.

По предварительным сведениям, ЧП произошло 19 апреля 2026 года в жилом доме поселка Новые Черкассы. 34-летняя женщина и двое ее несовершеннолетних детей 3 и 9 лет были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

На текущий момент пациенты находятся под наблюдением врачей, им оказана необходимая помощь сообщил Следком Башкирии в своем Telegram-канале

Следователи провели осмотр места происшествия. Судебно-медицинские экспертизы помогут установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за эксплуатацию газового оборудования.