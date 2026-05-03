СК проверит выдачу двух жилищных сертификатов мигрантам в Пензенской области Бастрыкин заинтересовался выдачей жилищных сертификатов мигрантам в Сердобске

Москва3 мая Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о выдаче двух жилищных сертификатов семьям мигрантов в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-cлужба ведомства в MAX.

Согласно информации, распространяемой в социальных медиа, жители города Сердобска недовольны действиями местной администрация, которая выдала два сертификата семьям мигрантов. Они усматривают в произошедшем коррупционную составляющую.

Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей сказано в публикации

По данному факту следственными органами СУ СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело.

Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя регионального главка доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.