Москва3 маяВести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о выдаче двух жилищных сертификатов семьям мигрантов в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-cлужба ведомства в MAX.
Согласно информации, распространяемой в социальных медиа, жители города Сердобска недовольны действиями местной администрация, которая выдала два сертификата семьям мигрантов. Они усматривают в произошедшем коррупционную составляющую.
Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историейсказано в публикации
По данному факту следственными органами СУ СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело.
Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя регионального главка доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.