Скончался пострадавший при ударе по Тегерану советник лидера Ирана

Москва10 апр Вести.Советник верховного лидера (рахбара) Ирана Моджтаба Хаменеи, руководитель стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази скончался от ранений, полученных во время одной из недавних бомбардировок Тегерана.

Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

По данным телеканала Press TV, Харрази "ранее получил ранения в результате нападения американо-израильского противника и умер несколько часов назад".

1 апреля телеканал Al Hadath сообщил, что Харрази "был ранен и находится в критическом состоянии" после очередного авианалета на столицу Исламской Республики. На тот момент представители иранских властей эту информацию не прокомментировали.

6 апреля Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил страны) сообщил о гибели в результате американо-израильских ударов главы своей разведывательной организации Маджида Хадеми.