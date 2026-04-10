Москва10 апр Вести.Военкор ИС "Вести" Александр Сладков показал работу полевого хлебозавода на СВО, который он сравнил с заведением в центре Москвы.

Он добавил, что уникальное сооружение подземного полевого хлебозавода было сделано всего за 26 дней.

Военные штурмовики и тыловики всех специальностей настолько опытны здесь на СВО, что умеют быстро, бесперебойно приспосабливаться к любой ситуации с учетом условий и маскировки. А все выглядит так, как будто пекут этот хлеб в центре Москвы. Подземный хлебозавод – это уникальное вообще производство, сделанное за 26 дней. … Здесь все детали, все тонкости предусмотрены. Все тепловые потоки, как они должны идти, почему печи стоят именно так, как эвакуировать в случае удара противника, как незаметно приходить, подходить в завод, как незаметно вывозить хлеб рассказал Сладков

Военкор добавил, что в первый день работы полевой хлебозавод произвел 2 тонны хлеба за 24 часа, а потом время производства сократилось в три раза. Он также выразил надежду, что после того, как фронт уйдет дальше, на месте полевой пекарни будет музей.

Первый раз на 26-й день здесь начали печь хлеб и справились только за 24 часа. Выпечка две тонны. А через некоторое время уже справлялись за восемь часов. Восемь часов и две тонны хлеба. Для бригады. Фронт уйдет дальше. Впереди будут устроены новые хлебозаводы. А мне так бы хотелось, что вот на этом месте остался музей. Пусть потомки знают, как мы пекли хлеб для фронта рассказал Сладков

