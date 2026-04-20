Москва20 апр Вести.Следователи Приморья раскрыли преступление, совершенное в 2014 году. Жительница Владивостока во время ссоры с супругом нанесла ему ножевое ранение в живот, от чего тот через некоторое время скончался. Женщина скрывала это 12 лет, сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю в мессенджере MAX.

В январе 2014 года в квартире, расположенной в доме по улице Сипягина супруги поссорились. Пьяный мужчина грубо обращался с женой, на что она взяла нож и нанесла ему ранение в живот.

Потерпевшему стало плохо лишь спустя несколько часов, после чего супруга вызвала бригаду скорой помощи. Несмотря на это, на следующий день мужчина скончался в медицинском учреждении. Тогда женщина скрыла обстоятельства случившегося отметили в пресс-службе

Сорокалетней фигурантке предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В результате повторного анализа материалов дела следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Приморскому краю при взаимодействии с Кримцентром СК России и сотрудниками МВД получили доказательства причастности к смерти жены погибшего. Женщина признала вину и дала показания.

Сейчас расследование продолжается, обвиняемой избрана мера пресечения.