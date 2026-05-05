СМИ сообщают о кризисе туристического сектора в Дубае Daily Mail: туризм в Дубае оказался в состоянии клинической смерти

Москва5 мая Вести.Туристический сектор Дубая накрыли кризис и "клиническая смерть", пишет британское издание Daily Mail.

По информации газеты, речь идет о крупном кризисе: на сегодняшний день в туристических местах эмирата почти нет иностранных гостей. Отмечается, что это связано с обострением в ближневосточном регионе.

Для эмирата, который намеревался принять рекордные 20 миллионов посетителей в текущем году, шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, был суровым. В аэропорту почти отсутствует авиасообщение говорится в материале

Кроме того, в Дубае закрылись семь пятизвездочных отелей, тысячи сотрудников отправлены в неоплачиваемый отпуск или вовсе уволены.

В апреле сообщалось, что обеспеченные британцы переезжают из Дубая в Милан из-за конфликта на Ближнем Востоке.