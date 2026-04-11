СМИ сообщили о скорой смене руководства в аэропорту Домодедово

Москва11 апр Вести.Генеральный директор ООО "Домодедово Эрфилд" Андрей Иванов в скором времени покинет свой пост. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, основной кандидатурой на замену Иванову рассматривается первый заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево Андрей Никулин. Ожидается, что он перейдет на работу в Домодедово с 17 апреля.

Как пишут Ведомости, Никулин окончил Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации, после – Академию гражданской авиации. Он работал в структурах аэропортов Внуково и Шереметьево, а также компании "Аэрофлот".

Андрей Иванов стал генеральным директором ООО "Домодедово Эрфилд", под управлением которого находятся операционные компании Домодедово, в июне прошлого года.

В январе министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что аэропорт Домодедово был продан более чем за 66 миллиардов рублей.