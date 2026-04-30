СМИ: Трампа могли выдвинуть на Нобелевскую премию мира Reuters: Трампа, вероятно, выдвинули на Нобелевскую премию

Москва30 апр Вести.Почти 300 кандидатов выдвинуты на Нобелевскую премию мира в 2026 году, среди них, вероятно, президент США Дональд Трамп, пишет агентство Reuters со ссылкой на секретаря Норвежского Нобелевского комитета Кристиана Берга Харпвикена.

По словам Харпвикена, номинированы 208 человек и 79 организаций.

Вероятнее всего, среди номинантов окажется президент США Дональд Трамп заявил секретарь Норвежского Нобелевского комитета

Он добавил, что в сравнении с прошлым годом появилось много новых кандидатов.

В январе Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от венесуэльского оппозиционного политика Марины Корины Мачадо, которая получила ее в 2025 году. Норвежский Нобелевский комитет в связи с этим подчеркивал, что премию мира нельзя кому-то передать, отозвать или разделить.