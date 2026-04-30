Москва30 апрВести.Почти 300 кандидатов выдвинуты на Нобелевскую премию мира в 2026 году, среди них, вероятно, президент США Дональд Трамп, пишет агентство Reuters со ссылкой на секретаря Норвежского Нобелевского комитета Кристиана Берга Харпвикена.
По словам Харпвикена, номинированы 208 человек и 79 организаций.
Вероятнее всего, среди номинантов окажется президент США Дональд Трампзаявил секретарь Норвежского Нобелевского комитета
Он добавил, что в сравнении с прошлым годом появилось много новых кандидатов.
В январе Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от венесуэльского оппозиционного политика Марины Корины Мачадо, которая получила ее в 2025 году. Норвежский Нобелевский комитет в связи с этим подчеркивал, что премию мира нельзя кому-то передать, отозвать или разделить.