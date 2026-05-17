Москва17 маяВести.Губернатор Кузбасса Илья Середюк прокомментировал ситуацию с отопительным сезоном на территории региона.
Глава Кемеровской области написал в мессенджере MAX, что получил обновленный прогноз от Гидрометцентра, где указано, что погода будет неблагоприятной.
Всю следующую неделю и, возможно, дольше в Кузбассе сохранится похолодание, ожидаются дожди, в отдельных территориях — даже снегговорится в публикации
В связи с этим, в тех муниципалитетах, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях, требуется возобновить подачу отопления в социальные учреждения и жилой фонд.
Также губернатор провел оперативный штаб и дал поручение об организации работы с ресурсоснабжающими организациями и информированию населения о сроках подачи тепла.