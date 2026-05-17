Снег и холод: в Кемеровской области продлен отопительный сезон Из-за холодов в Кемеровской области продлили отопительный сезон

Москва17 мая Вести.Губернатор Кузбасса Илья Середюк прокомментировал ситуацию с отопительным сезоном на территории региона.

Глава Кемеровской области написал в мессенджере MAX, что получил обновленный прогноз от Гидрометцентра, где указано, что погода будет неблагоприятной.

Всю следующую неделю и, возможно, дольше в Кузбассе сохранится похолодание, ожидаются дожди, в отдельных территориях — даже снег говорится в публикации

В связи с этим, в тех муниципалитетах, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях, требуется возобновить подачу отопления в социальные учреждения и жилой фонд.

Также губернатор провел оперативный штаб и дал поручение об организации работы с ресурсоснабжающими организациями и информированию населения о сроках подачи тепла.