Собянин: над Москвой сбили третий за день беспилотник Собянин: силы ПВО сбили третий БПЛА

Москва5 мая Вести.Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал глава города

Это уже третий дрон, который удалось ликвидировать — ранее в течение ночи и утра 5 мая силы ПВО перехватили два других беспилотника. По предварительным данным, в результате инцидентов пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты продолжают работу на местах падения обломков.

Как сообщалось ранее, с 5 по 9 мая в Москве и ряде других регионов будут действовать временные ограничения на работу мобильного интернета и СМС-сообщений.