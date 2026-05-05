Москва5 мая Вести.Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал глава города в своем канале на платформе MAX

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и разрушений на земле нет. Оперативные службы были направлены на место падения обломков для их осмотра и ликвидации возможных последствий. Специалистам предстоит установить тип дронов.