Москва20 сенВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 152 ликвидированных БПЛА. Информация размещена в его канале в мессенджере MAX сегодня, 20 сентября, в 7 утра.
Силами ПВО Минобороны уничтожены 152 БПЛАговорится в публикации
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, проинформировал столичный градоначальник.
Ранее сегодня он сообщил, что во время атаки БПЛА попал в здание в районе Орехового бульвара. Кроме того, поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).