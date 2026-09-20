Москва20 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 152 ликвидированных БПЛА. Информация размещена в его канале в мессенджере MAX сегодня, 20 сентября, в 7 утра.

Силами ПВО Минобороны уничтожены 152 БПЛА говорится в публикации

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, проинформировал столичный градоначальник.

Ранее сегодня он сообщил, что во время атаки БПЛА попал в здание в районе Орехового бульвара. Кроме того, поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).