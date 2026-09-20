Собянин сообщил о ликвидации 27 беспилотников Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены 27 БПЛА, летевших на Москву

Москва20 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 сентября ликвидировали 27 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале на платформе МАХ.

27 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны отметил градоначальник

По сведениям Соябнина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших информации не поступало.

Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации 34 БПЛА, направлявшихся к городу.