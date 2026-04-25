Москва25 апр Вести.Социальный фонд России автоматически продлил 611 тыс. выплат гражданам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

В организации напомнили, что беззаявительный порядок продления действует с прошлого года.

За это время специалисты установили на новый срок 611 тысяч выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно сообщили в Соцфонде

К мерам поддержки, которые продлеваются, относятся компенсации за вред здоровью и на реабилитацию, а также выплаты семьям, потерявшим кормильца. Эти меры предусмотрены для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, их детей, эвакуированных из зоны отчуждения, переселенцев, а также людей, получивших инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь.

Отмечается, что дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением, также продлевается автоматически.

Кроме того, чернобыльцы имеют право на ежемесячные пособия и набор социальных услуг, в который входят лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд на электричках. Им также предоставляются компенсации на питание детей и за проживание на территориях с радиоактивным загрязнением.

В феврале Социальный фонд проиндексировал свыше миллиона подобных выплат.