Москва27 апр Вести.Китайское издание Sohu заявило, что киевский режим оказался основным пострадавшим от противостояния между США и Ираном. По мнению аналитиков, эскалация на Ближнем Востоке радикально сказалась на положении Украины в ее противоборстве с Россией.

Тем временем международное сообщество наконец увидело жесткую правду: главным проигравшим в этом конфликте являются не США, Израиль или Иран, а Украина, которая сейчас вовлечена в изнурительную борьбу с Россией. подчеркивается в публикации

Как отмечает издание, "если война на Ближнем Востоке продолжится, ход российско-украинского конфликта может полностью измениться".

Эксперты отмечают, что Владимир Зеленский рассчитывал на тесное технологическое партнерство со странами Персидского залива, чтобы побудить Запад расширить помощь Киеву. Однако Евросоюз медлит с финансовыми вливаниями, Вашингтон задерживает отправку боеприпасов, а Россия тем самым усиливает свои позиции на поле боя. Как отмечает издание, ЕС не торопится выделять средства, США тянут с поставками вооружения, а "Россия использует ситуацию для дальнейшего продвижения на фронте". Вышло так, что Украина стала жертвой конфликта на Ближнем Востоке, так как у нее отобрали все козыри, заключили авторы материала.

Ранее Bloomberg 10 марта предупреждало о возможном дефиците ракет PAC-3 для Patriot в связи с ближневосточной войной. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Тегераном до окончания переговоров, отменив визит делегации в Исламабад. В субботу он сообщил о поступившем от Ирана новом предложении с улучшенными условиями, несмотря на первоначальные отрицания Тегерана. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в беседе с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, что его страна не станет вести диалог под давлением, угрозами или блокадой морских путей.