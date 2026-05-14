Солнечное затмение 12 августа лучше всего будет видно в Мурманске Мурманск назван лучшим городом для наблюдения солнечного затмения 12 августа

Москва14 мая Вести.Редкое астрономическое событие - полное солнечное затмение - увидят жители лишь одного города России. Лучше всего за ним наблюдать 12 августа 2026 года в Мурманске. Об этом порталу 56orb рассказал астроном Александр Камышников.

В Мурманске Луна закроет Солнце на 80 процентов. В Санкт-Петербурге – лишь на 10 процентов, а в Москве – всего на 1 процент. Полную фазу смогут наблюдать лишь полярники на мысе Челюскин – самой северной точке Таймыра.

Полное солнечное затмение - это не просто "Луна закрыла Солнце". Это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска Луны вспыхивает солнечная корона - жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом цитирует Александра Камышникова 56orb

Чтобы не повредить глаза, астрономы рекомендуют заранее позаботиться о специальных светофильтрах. Следующее аналогичное затмение в России, по прогнозам, ожидается нескоро.