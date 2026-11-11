Москва11 нояВести.Из-за беспилотной опасности в Омске отменили соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоров, сообщает ГТРК "Иртыш" со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что информация о проведении соревнований в следующие дни будет опубликована позже.
В Омске из-за беспилотной опасности отменены соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоровговорится в публикации
Старт соревнований был назначен на 17.30, но в целях безопасности посетители покидают G-Drive Арену. Вход в здание закрыт, сообщают омские журналисты.
Ранее сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко предупредил, что в регионе объявлена беспилотная опасность.