Из-за опасности БПЛА в Омске отменили соревнования по фигурному катанию

Соревнования фигуристов-юниоров отменили в Омске из-за опасности БПЛА Из-за опасности БПЛА в Омске отменили соревнования по фигурному катанию

Москва11 ноя Вести.Из-за беспилотной опасности в Омске отменили соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоров, сообщает ГТРК "Иртыш" со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что информация о проведении соревнований в следующие дни будет опубликована позже.

В Омске из-за беспилотной опасности отменены соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоров говорится в публикации

Старт соревнований был назначен на 17.30, но в целях безопасности посетители покидают G-Drive Арену. Вход в здание закрыт, сообщают омские журналисты.

Ранее сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко предупредил, что в регионе объявлена беспилотная опасность.