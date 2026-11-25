Москва25 нояВести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам преступной группы, которые расчленили тело умершего пенсионера и сожгли его в поле ради продажи квартиры.
Как сообщили в пресс-службе судов города в MAX, в совершении преступления обвинили трех знакомых Дмитрия Акаминова, Михаила Хоменко и Андрея Кудрявцева.
Из материалов cуда следует, что фигуранты узнали о смерти соседа дяди Вити, который скончался в своей квартире на аллее Поликарпова. В сентябре 2023 они договорились с неустановленным сообщником, что похитят документы умершего, продадут его квартиру, а деньги поделят между собой.
По указанию Хоменко, Акаминов и Кудрявцев, находясь в квартире на аллее Поликарпова и зная о смерти ее собственника К., незаконно завладели его паспортом и правоустанавливающими документами на квартирусказано в сообщении
Позднее документы передали Хоменко, а тот переправил их сообщнику, который под видом умершего собственника заключил договор купли-продажи квартиры с Ф.
Вырученные 5,5 млн рублей соучастники разделили между собой, а право собственности на квартиру было зарегистрировано за Ф.
В результате квартира стоимостью 7 200 000 рублей была незаконно отчуждена и бюджету Санкт-Петербурга причинен ущерб.
При этом, как выяснило следствие, фигуранты надругались над телом умершего; чтобы вынести его из квартиры, Акаминов разломал его на две части и упаковал в два мешка. Затем сообщники вывезли труп в поселок Дунай Всеволожского района Ленинградской области, припрятали останки и впоследствии сожгли в поле.
Кроме того, на следствии Кудрявцев рассказал, что до совершения преступления он с Акаминовым подобрал сбитую на дороге кошку и принес ее домой, но животное сбежало в соседнюю квартиру к пожилому дяде Вите. На стук сосед не открывал, чтобы забрать кошку Акаминов через смежный парапет перелез с пятого этажа к дяде Вите, где обнаружил, что сосед давно умер. Испугавшись последствий незаконного проникновения в чужую квартиру, приятели позвонили знакомому Хоменко, который ранее представился им как сотрудник ГИБДД. Тот сказал приятелям ничего не трогать до его прибытия, а потом предложил "заработать": за 500 тысяч рублей он попросил Кудрявцева и Акаминова найти в квартире дяди Вити документы на жилье и паспорт, а потом приказал избавиться о тела.
За свою "работу" Кудрявцев и Акаминов получили от Хоменко лишь 30 000 рублей, которые потратили на бензин и пакеты. При этом Кудрявцев слышал, что Хоменко хотел выкупить квартиру у дяди Вити, но обманул его и не заплатил ему денег.
Акаминова и Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и надругательстве над телом умершего.
Суд назначил Акаминову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима. Хоменко в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 500 000 рублейсказано в публикации
Обоих взяли под стражу в зале суда. Кудрявцев до приговора не дожил.
На суде Хоменко заявлял, что с детства знал дядю Витю, у них были теплые взаимоотношения, а Андрей Кудрявцев хотел купить старую машину у покойного.