В Петербурге соседи расчленили тело пенсионера и сожгли его в поле ради квартиры

Соседи из-за квартиры разломали тело пенсионера и сожгли в поле под Петербургом В Петербурге соседи расчленили тело пенсионера и сожгли его в поле ради квартиры

Москва25 ноя Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам преступной группы, которые расчленили тело умершего пенсионера и сожгли его в поле ради продажи квартиры.

Как сообщили в пресс-службе судов города в MAX, в совершении преступления обвинили трех знакомых Дмитрия Акаминова, Михаила Хоменко и Андрея Кудрявцева.

Из материалов cуда следует, что фигуранты узнали о смерти соседа дяди Вити, который скончался в своей квартире на аллее Поликарпова. В сентябре 2023 они договорились с неустановленным сообщником, что похитят документы умершего, продадут его квартиру, а деньги поделят между собой.

По указанию Хоменко, Акаминов и Кудрявцев, находясь в квартире на аллее Поликарпова и зная о смерти ее собственника К., незаконно завладели его паспортом и правоустанавливающими документами на квартиру сказано в сообщении

Позднее документы передали Хоменко, а тот переправил их сообщнику, который под видом умершего собственника заключил договор купли-продажи квартиры с Ф.

Вырученные 5,5 млн рублей соучастники разделили между собой, а право собственности на квартиру было зарегистрировано за Ф.

В результате квартира стоимостью 7 200 000 рублей была незаконно отчуждена и бюджету Санкт-Петербурга причинен ущерб.

При этом, как выяснило следствие, фигуранты надругались над телом умершего; чтобы вынести его из квартиры, Акаминов разломал его на две части и упаковал в два мешка. Затем сообщники вывезли труп в поселок Дунай Всеволожского района Ленинградской области, припрятали останки и впоследствии сожгли в поле.

Кроме того, на следствии Кудрявцев рассказал, что до совершения преступления он с Акаминовым подобрал сбитую на дороге кошку и принес ее домой, но животное сбежало в соседнюю квартиру к пожилому дяде Вите. На стук сосед не открывал, чтобы забрать кошку Акаминов через смежный парапет перелез с пятого этажа к дяде Вите, где обнаружил, что сосед давно умер. Испугавшись последствий незаконного проникновения в чужую квартиру, приятели позвонили знакомому Хоменко, который ранее представился им как сотрудник ГИБДД. Тот сказал приятелям ничего не трогать до его прибытия, а потом предложил "заработать": за 500 тысяч рублей он попросил Кудрявцева и Акаминова найти в квартире дяди Вити документы на жилье и паспорт, а потом приказал избавиться о тела.

За свою "работу" Кудрявцев и Акаминов получили от Хоменко лишь 30 000 рублей, которые потратили на бензин и пакеты. При этом Кудрявцев слышал, что Хоменко хотел выкупить квартиру у дяди Вити, но обманул его и не заплатил ему денег.

Акаминова и Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и надругательстве над телом умершего.

Суд назначил Акаминову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима. Хоменко в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей сказано в публикации

Обоих взяли под стражу в зале суда. Кудрявцев до приговора не дожил.

На суде Хоменко заявлял, что с детства знал дядю Витю, у них были теплые взаимоотношения, а Андрей Кудрявцев хотел купить старую машину у покойного.