Москва17 маяВести.На улице Маршала Тимошенко в Москве на рабочем месте скончался сотрудник патологоанатомического отделения ЦКБ, сообщает MK.RU.
Предположительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
В экстренные службы города позвонили посетители, которые днем приехали на похороны. Они увидели, как возле забора на территории ЦКБ сидит человек в спецодежде, которому явно было плохоотмечается в сообщении
Прибывшие на месте врачи констатировали смерть.
Коллеги умершего рассказали, что мужчина жаловался на плохое самочувствие в день смерти.