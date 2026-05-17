Москва17 мая Вести.На улице Маршала Тимошенко в Москве на рабочем месте скончался сотрудник патологоанатомического отделения ЦКБ, сообщает MK.RU.

Предположительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В экстренные службы города позвонили посетители, которые днем приехали на похороны. Они увидели, как возле забора на территории ЦКБ сидит человек в спецодежде, которому явно было плохо