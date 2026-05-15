Москва15 мая Вести.Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,85 рубля на одну привилегированную акцию и 0,85 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Датой определения лиц, которые имеют права на получение дивидендов, назначено 16 июля.

Годовое собрание акционеров с вопросом о дивидендах запланировано на 26 июня. Примечательно, что за 2025 год компания показала чистый убыток по РСБУ в 251,2 млрд рублей (против прибыли в 923,27 млрд рублей годом ранее).

В 2024 году "Сургутнефтегаз" выплатил акционерам 8,5 рубля на привилегированную акцию и 0,9 рубля — на обыкновенную. Сегодня на Мосбирже бумаги компании отреагировали снижением: к 13:46 мск "префы" потеряли 2,45% (40,19 руб.), обыкновенные — 0,36% (19,44 руб.). Однако к 13:56 мск падение замедлилось: привилегированные акции торговались по 40,8 руб. (-0,97%), обыкновенные — по 19,475 руб. (-0,18%).