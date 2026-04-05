Москва5 апр Вести.Украина получала от союзников рекомендации не наносить удары по российской территории. В частности, речь шла об атаках на нефтеперерабатывающие предприятия. Об этом сообщил руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в беседе с Bloomberg.

Западные страны обратились к Киеву с призывом не совершать подобных атак на фоне значительного увеличения стоимости нефти и топлива на мировом рынке, что стало следствием конфликта между США и Израилем с Ираном.

Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу сказал Буданов

Буданов не раскрыл, планирует ли Киев выполнить требования партнеров. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, он выразил надежду на скорое завершение конфликта в Иране.

Ранее Буданов заявил, что украинцы не хотят идти воевать.