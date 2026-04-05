Москва5 апр Вести.Московский футбольный клуб "Спартак" выступил с официальным заявлением по ситуации с атакующим полузащитником Тео Бонгондой, который также выступает за сборную Демократической Республики Конго. В сообщении "красно‑белых" подчеркивается, что Федерация футбола ДР Конго распорядилась всем игрокам национальной команды оставаться в Киншасе с 3 по 5 апреля, что, по мнению клуба, противоречит установленным ФИФА требованиям.

Сборная Демократической Республики Конго 31 марта обыграла национальную команду Ямайки в межконтинентальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и получила путевку в финальную часть турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. 1 апреля, когда Бонгонда вышел на замену в составе команды Конго, сборная обеспечила участие в мундиале.

В клубе отметили, что из‑за торжественных мероприятий в честь квалификации ДР Конго на чемпионат мира‑2026 Бонгонда не сможет принять участия в игре 23‑го тура Российской премьер‑лиги против "Локомотива".

В "Спартаке" заявили, что намерены разобраться в сложившейся ситуации в рамках действующих регламентных и дисциплинарных норм ФИФА. В пресс‑службе клуба подчеркивают, что, по регламенту мировой федерации, игроки должны возвращаться в свои клубы в течение 48 часов после матчей национальных сборных, а продление пребывания в Киншасе до 5 апреля рассматривается как нарушение этих правил.

За текущий сезон Бонгонда провел за "Спартак" шесть матчей во всех турнирах, не отметившись голами.