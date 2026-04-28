Спецпосланник Коул заявил, что обсудил с Лукашенко открытие посольства США

Спецпосланник Трампа и Лукашенко обсудили открытие посольства США в Минске Спецпосланник Коул заявил, что обсудил с Лукашенко открытие посольства США

Москва28 апр Вести.Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили возможность открытия посольства Штатов на территории Минска. Об этом Коул сообщил агентству Reuters.

Я также упомянул возможность открытия посольства США в Минске сказал он в телефонном комментарии агентству

Спецпосланник Трампа также подтвердил, что стороны ведут переговоры о визите Лукашенко в США.

Как отмечает Reuters, Соединенные Штаты дали понять, что видят ценность в диалоге с Александром Лукашенко из-за его тесных связей с Владимиром Путиным, и заявили, что он предложил конструктивные советы по прекращению украинского конфликта.