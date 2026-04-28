Москва28 апрВести.Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили возможность открытия посольства Штатов на территории Минска. Об этом Коул сообщил агентству Reuters.
Я также упомянул возможность открытия посольства США в Минскесказал он в телефонном комментарии агентству
Спецпосланник Трампа также подтвердил, что стороны ведут переговоры о визите Лукашенко в США.
Как отмечает Reuters, Соединенные Штаты дали понять, что видят ценность в диалоге с Александром Лукашенко из-за его тесных связей с Владимиром Путиным, и заявили, что он предложил конструктивные советы по прекращению украинского конфликта.