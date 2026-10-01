Три землетрясения магнитудой от 4.4 до 5.5 произошли на Камчатке за 15 минут

Сразу три землетрясения за 15 минут зафиксированы у берегов Камчатки Три землетрясения магнитудой от 4.4 до 5.5 произошли на Камчатке за 15 минут

Москва1 окт Вести.Три сейсмособытия магнитудой 5.5, 4.4 и 5.0 зарегистрированы у берегов Камчатского полуострова, сообщили в канале мониторинга сейсмической активности на Камчатке от Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в мессенджере МАХ.

Время UTC: 30 SEP 2026 18.21.14… Магнитуда (Ml): 5.5. Время UTC: 30 SEP 2026 18.26.20… Магнитуда (Ml): 4.4. Время UTC: 30 SEP 2026 18.36.18… Магнитуда (Ml): 5.0 написали в источнике

Там также уточнили, что все три землетрясения произошли рядом: расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составляло от 168 до 170 км.

Первые толчки произошли в точке с координатами 52.2094 северной широты, 160.6545 восточной долготы, вторые – 52.24 северной широты, 160.58 восточной долготы. Третье сейсмособытие — на 52.2028 северной широты, 160.6734 восточной долготы.