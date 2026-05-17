Москва17 мая Вести.Средства ПВО Саудовской Аравии сбили 17 мая три беспилотника (БПЛА), запущенных из Ирака, заявил официальный представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики в соцсети X.

Минобороны оставляет за собой право на ответ в надлежащее время и примет меры для противодействия любой попытке нарушения суверенитета и безопасности граждан и жителей королевства отметил аль-Малики

Между тем Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о совместных военных контрмерах в связи с ударами Ирана, сообщает агентство Bloomberg.