Москва17 маяВести.Средства ПВО Саудовской Аравии сбили 17 мая три беспилотника (БПЛА), запущенных из Ирака, заявил официальный представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики в соцсети X.
Минобороны оставляет за собой право на ответ в надлежащее время и примет меры для противодействия любой попытке нарушения суверенитета и безопасности граждан и жителей королевстваотметил аль-Малики
Между тем Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о совместных военных контрмерах в связи с ударами Ирана, сообщает агентство Bloomberg.