Минобороны сообщило о 902 сбитых над регионами РФ дронах ВСУ

Средства ПВО в ночь на среду сбили 902 дрона ВСУ над регионами России Минобороны сообщило о 902 сбитых над регионами РФ дронах ВСУ

Москва14 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 14 октября 902 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

С 20.00 13 октября до 8.00 14 октября дежурными силами ПВО уничтожены 902 украинских беспилотных летательных средства говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в сторону Московского региона с вечера 13 октября до утра 14 октября направлялись 493 украинских БПЛА.