NYT: США и Израиль напали на Иран, чтобы привести к власти Ахмадинежада

Москва20 мая Вести.Первоначальной целью агрессии США и Израиля против Ирана было возвращение Махмуда Ахмадинежада на пост президента Исламской Республики, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что Ахмадинежад якобы был завербован США и Израилем для смены политического руководства в Иране. Однако издание не располагает информацией, как это могло произойти.

Соединенные Штаты и Израиль вступили в конфликт [с Ираном], имея в виду конкретного – и весьма неожиданного - кандидата: Махмуда Ахмадинежада… Но дерзкий план, разработанный израильтянами, и с которым консультировался господин Ахмадинежад, быстро пошел не так говорится в публикации

По словам собеседников газеты, политик отказался помогать США и Израилю, когда получил ранение в ходе ударов по Тегерану и "разочаровался" в намерениях агрессоров.

С тех пор он не появлялся на публике, и его текущее местонахождение и состояние неизвестны написала NYT

Ранее агентство ILNA утверждало, что Ахмадинежад погиб 1 марта в ходе ударов США и Израиля по Тегерану, однако родственники политика опровергли эту информацию. Они не уточняли, был ли экс-президент ранен, и где он сейчас находится.