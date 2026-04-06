Керимов: Израиль и США смирились с фактом, что революции в Иране не будет

Москва6 апр Вести.Соединенные Штаты и Израиль окончательно смирились с тем, что никакой революции в Иране не произойдет, о чем свидетельствуют действия коалиции. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал востоковед, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

Керимов отметил, что Вашингтон и Тель-Авив наносят удары по объектам, которые не имеют отношения к военной сфере – фармацевтическим фабрикам, производящим лекарства, а также по инфраструктурным и логистическим объектам.

"Что касается Ближнего Востока. Действительно, некие промежуточные итоги напрашиваются… Судя по тому, что сейчас делает коалиция Израиля и США, они окончательно смирились с идеей того, что никакой революции в Иране не будет. Потому что наносятся теперь уже совершенно точно открыто удары по объектам недвойного назначения. Эти объекты – это фармацевтические фабрики, которые производят лекарства. Никакое оружие, ничего подобного, никакие летальные, скажем так, виды оружия и прочее там произвести априори невозможно заявил Керимов

Ранее политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране вряд ли приведет к смене режима в Исламской Республике, как того хочет глава Белого дома Дональд Трамп.