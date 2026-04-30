Москва30 апрВести.Соединенные Штаты подготовили и передали России и Китаю пакет инициатив, касающийся вопросов контроля над вооружениями и обеспечения глобальной стратегической стабильности.
Об этом заявил помощник госсекретаря США Кристофер Йа в ходе выступления на 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает ТАСС.
Дипломат пояснил, что Вашингтон выступил с концепцией формирования многостороннего формата взаимодействия в означенной сфере.
По его словам, конкретные наработки, затрагивающие вопросы транспарентности, механизмы снижения военных рисков и регламентацию испытаний, были представлены не только Москве и Пекину, но и остальным участникам "ядерной пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Йа подчеркнул, что предложенные меры рассматриваются США как необходимые начальные шаги для укрепления международной безопасности. Он также добавил, что в ходе предварительных контактов российские и китайские коллеги проявили определенную заинтересованность в обсуждении заявленной проблематики.
Ранее экс-посол Индии в РФ, почетный научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Венкатеш Варма заявил, что РФ и США должны найти новый формат контроля над вооружениями.