Госдеп: США представили России и Китаю предложения по контролю над вооружениями

США представили России и КНР предложения по контролю над вооружениями Госдеп: США представили России и Китаю предложения по контролю над вооружениями

Москва30 апр Вести.Соединенные Штаты подготовили и передали России и Китаю пакет инициатив, касающийся вопросов контроля над вооружениями и обеспечения глобальной стратегической стабильности.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Кристофер Йа в ходе выступления на 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает ТАСС.

Дипломат пояснил, что Вашингтон выступил с концепцией формирования многостороннего формата взаимодействия в означенной сфере.

По его словам, конкретные наработки, затрагивающие вопросы транспарентности, механизмы снижения военных рисков и регламентацию испытаний, были представлены не только Москве и Пекину, но и остальным участникам "ядерной пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Йа подчеркнул, что предложенные меры рассматриваются США как необходимые начальные шаги для укрепления международной безопасности. Он также добавил, что в ходе предварительных контактов российские и китайские коллеги проявили определенную заинтересованность в обсуждении заявленной проблематики.

Ранее экс-посол Индии в РФ, почетный научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Венкатеш Варма заявил, что РФ и США должны найти новый формат контроля над вооружениями.